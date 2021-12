'YosStop', detalles del acuerdo con la fiscalía y la víctima

Después de cinco meses tras las rejas, la "Youtuber" "YosStop", cuyo nombre real es Yoseline Hoffman, salió de prisión tras un acuerdo reparatorio y reclasificación de delito por la fiscalía.

La "influencer", de 31 años, ahora responderá al proceso en libertad y tendrá que cumplir con varias indicaciones exigidas, tras enfrentar acusaciones de pornografía infantil, al exponer y dar detalles en video de la violación de una chica de 16 años, se lee en una nota publicada en "La Botana".

El delito fue reclasificado como "discriminación", por ello ella logró su libertad.

Según el diario "Infobae", la víctima Ainara aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa, pero a través de un acuerdo reparatorio que obliga a "YosStop" a cumplir las siguientes condiciones: Otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica; no podrá contactar ni mencionar a la víctima; ofrecer una disculpa pública en sus redes sociales; no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona; deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a lo que asistirá; deberá capacitarse en el tema de víctimas; y además, de donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas.

La youtuber cumplió recientemente una de las condiciones establecidas en el acuerdo, compartió un video, en su canal de Youtube, donde en 5 minutos y 39 segundos le pide perdón a Ainara.

“Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado, te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado”, inicia diciendo Hoffman.

En su disculpa pública Hoffman manifiesta que ahora entiende que con sus acciones hizo más grande la herida y el dolor de Ainara.

“Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y yo hice más grande tu herida y tu dolor”, dijo.

Añadió: “Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento”.

Hoffman también les habló a sus seguidores y les hizo una solicitud: “'Stoppers, la cagué'. Me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio y les pido no meterse con ella ni con su familia, Ainara, reconozco tu calidad de persona, tu valentía y generosidad con la que me permites enfrentar este proceso, buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio”.

