Zulay Rodríguez presenta su libro 'No me van a callar', en la Feria Internacional del Libro

La diputada Zulay Rodríguez está lista para presentar una obra en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

Se trata de un libro autobiográfico, tal como adelantó la diputada perredista.

El libro lleva como título "No me van a callar" y será presentado, hoy, 20 de agosto, a las 3:00 p.m.

"Hoy a las 3PM lanzaré mi libro autobiográfico 'No me van a callar' no te pierdas mi presentación en la Feria Virtual del Libro", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la portada del libro.

Informó que la retransmisión en vivo será en su cuenta de su Fanpage de Facebook y su Canal de YouTube.

"Es una voz valiente de denuncia permanente y advertencias de las múltiples formas de la corrupción, la mala política y los contubernios de grupos de poder para asaltar el erraio público", se lee en la contraportada del libro.

También se lee: "Un libro que devela desde su propia experiencia las violaciones de derecho hacia la mujer en la política y la persecución de dos administraciones de gobierno".

"La autora expone, de manera contundente, sin tapujos, la verdad de su historia, sus raíces, luchas y sacrificios personales y sociales en Panamá, que son fuerte de inspiración y ejemplo para fortalecer la democracia y construir un mundo mejor, con justicia social, igual de oportunidades...", se lee en dicho texto.

La Feria Internacional del Libro de Panamá se inició el jueves 19 de agosto y culmina el 22 de agosto.

El evento ferial incluye, además, de presentaciones de libro, conversatorios, foros, entre otros.

