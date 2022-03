Arañas: las inquilinas poco deseadas que invaden la costa este de Estados Unidos

Una especie de araña proveniente del este de Asia podría apoderarse de la mayor parte de la costa este de Estados Unidos, según reveló un nuevo estudio. Se trata de la llamada Joro, que puede llegar a medir como la palma de una mano.

Versión impresa

Científicos explicaron que desde septiembre del 2021, millones de ejemplares invadieron el norte del estado de Georgia.

Con la noticia miles de personas se han hecho eco, el temor se apoderó de ellas. Y es que, con solo escuchar la palabra araña el miedo hace que mires a tu alrededor para ver si hay alguna cerca, y aunque la mayoría de las arañas son bastante inofensivas, siempre hay que estar atento para evitar su picadura.

En Panamá las arañas como la viuda negra y la araña del banano o phoneutria, tienen un veneno muy dañino, que puede hasta causarle la muerte a los humanos, de suceder lo recomendable es acudir a un centro médico de inmediato.

Diomedes Quintero, del Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá, y uno de los pocos conocedores en el tema, en entrevista pasada con este diario, explicó que la phoneutria posee un "veneno neurotóxico", que produce parálisis cerebral.

La phonenutria es grande y agresiva, de hecho, es la más peligrosa en el país.

Saber cuántas especies existen en el país resulta difícil, debido a que la mayoría de las veces, cuando pican la víctima u otras personas a su alrededor casi siempre terminan matándolas.

VER TAMBIÉN: ¿Cuántas especies de plantas carnívoras hay en Panamá?

¿Cómo identificarlas?

1. Viuda negra

• Tiene el tamaño de aproximadamente una moneda de diez centavos.

• Negras y brillantes, con una marca roja en el abdomen.

• A menudo se ve al aire libre en la maleza o debajo de objetos.

• No entrará en las casas a menos que sea por accidente.

• La mordedura será dolorosa y puede provocar vómitos, fiebre, espasmos musculares y shock.

2. Araña del banano o phoneutria

• Son agresivas y muy venenosas, habitan en Panamá y el resto de América Central y América del Sur.

• Se les llama bananeras, ya que es muy común encontrar una de estas en las plantaciones de bananas y plátanos.

• Se trata de arañas de gran tamaño, cubiertas por cierta vellosidad.

• Son grandes, de color marrón, y tonalidades de color rojo, próximas a las glándulas que expiden el veneno.

• Poseen patas gruesas y son muy agiles.

¿Qué otro tipo de arañas hay en el país?

1. Araña Vagabunda.

2. Viuda Negra.

3. Araña Reclusa.

4. Araña Cangrejo.

5. Araña Embudo.

6. Araña Doméstica.

7. Araña de Jardín.

La mayoría de arañas tienen un promedio de vida de un año. Sin embargo, hay especies que pueden vivir alrededor de 8 o 10 años. Las tarántulas por ejemplo, pueden alcanzar los 30 años.

¿Cómo mantenerlas alejadas?

Es natural sentir miedo al toparte, en casa, con una inquilina de ocho patas. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría de las arañas son inofensivas, pero siempre ten precaución hasta que sepas con seguridad que no corres peligro.

La empresa Terminix Panamá dedicada a la fumigación o tratamiento para todo tipo de insectos y arácnidos, hace las siguientes recomendaciones:

1. Las arañas cangrejo no son peligrosas y no son consideradas como una “plaga casera”. Si llegara a encontrarse con una, atrápela y libérela en el jardín. Ponga un vaso boca abajo sobre la araña, después deslice un pedazo de papel debajo para atraparla, luego voltee el vaso mientras sostiene el papel firmemente sobre el vaso. Lleva a la araña al jardín para liberarla. Son las más encontradas en casas.

2. Eliminar el desorden. Las arañas cangrejo son aficionados a los espacios oscuros y las esquinas. Cuantos menos lugares hagas para que se oculten, es más probable que encuentren otro lugar donde vivir. Mantenga los armarios y armarios ordenados. Aspirar debajo y detrás de los muebles y en esquinas.

3. Limpiar los derrames de alimentos, cocinas sucias, migajas en el sofá y debajo de la mesa atraen insectos. Los insectos proveen alimento para las arañas. Si eliminas la fuente de alimento para las hormigas y otros insectos, las arañas no tendrán nada que comer.

4. Coloca trampas de pegamento en los rincones de tu casa. Las arañas quedarán atrapadas en el pegamento. También hay sprays y polvos para eliminar arañas. Rocíe o quite el polvo en las esquinas, detrás y debajo de los muebles y alrededor de las áreas donde haya visto arañas.

5. Eliminar grietas y rajaduras, es la manera más común para que estos arácnidos entren en tu hogar.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!