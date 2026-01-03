Logran consenso para el manejo sostenible de Isla Escudo de Veraguas

Un amplio consenso con más de 60 representantes de autoridades nacionales, locales, tradicionales y administrativas de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé lograron el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y su equipo para la conservación y el desarrollo sostenible del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó.

Este consenso será ahora la base para construir de manera conjunta estrategias de protección, restauración ecológica, conservación, divulgación y estudio científico de los extraordinarios recursos naturales y biodiversidad de esta isla, un ecosistema protegido de enorme valor ambiental considerado único a nivel mundial.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de establecer una presencia inmediata de personal y guardaparques de MiAMBIENTE, con el respaldo de la Policía Ambiental en el sitio, adelantar una evaluación ecológica rápida de los recursos de la zona, respetar en todas sus partes, la resolución número 95 del 2009 de MiAMBIENTE, que creó el área, crear una subcomisión dentro de la Comisión de asuntos indígenas de la Asamblea Nacional, para incorporar el plan de conservación de la isla que consensue las partes a futuro; construir un refugio permanente para los guardaparques de MiAMBIENTE en la isla e iniciar de inmediato patrullajes permanentes con el apoyo de la Policía Ambiental.

También se contempla diseñar e implementar planes de educación ambiental e investigación con las poblaciones locales del área; con la guía del grupo de trabajo establecido hoy, de un comité científico a establecerse próximamente y de un comité asesor integrado por todas las partes que participaron en esta reunión. Asimismo, se iniciará la elaboración de un plan de conservación y protección de los recursos marinos y terrestres y del Plan de Manejo para este paisaje protegido que alberga especies endémicas como el perezoso pigmeo, el Amazilia, un colibrí exclusivo de la isla; además de arrecifes y una biodiversidad marina excepcional que ha servido para estudios científicos a nivel nacional como internacional.

Navarro destacó que se trata de un patrimonio natural de valor mundial que debe ser protegido de forma colectiva por MiAMBIENTE y por el Estado, en conjunto con las comunidades Ngäbe Buglé y la población bocatoreña.

En la reunión también participaron los 3 diputados de Bocas y de la Comarca, representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y las gobernadoras de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé y Chiriquí, con el objetivo de articular acciones entre las instituciones y las comunidades con injerencia en la isla.

Navarro explicó que las resoluciones emitidas por MiAMBIENTE permitieron frenar procesos de deterioro ambiental en la isla Escudo de Veraguas y que actualmente se trabaja en su adecuación, como parte de un acuerdo integral que garantice la protección del área sin desconocer las necesidades de subsistencia de las comunidades locales.

En ese contexto, señaló que el proceso contempla hacer cumplir la resolución de 2009 que creó el área protegida, establecer una presencia permanente de MiAMBIENTE en la isla y conformar un consejo científico, un consejo asesor y un grupo técnico encargado de desarrollar el Plan de Manejo. “Vamos a convertir a Escudo de Veraguas en un polo de conservación y desarrollo sustentable, con actividades que no dañan la naturaleza, sino que nos dan pan para hoy, pan para mañana y pan para siempre”, afirmó.

El ministro subrayó que la conservación debe ir acompañada de educación ambiental, pesca sustentable y ecoturismo regulado, como ejes para mejorar la calidad de vida de las comunidades vinculadas a este territorio insular, así como un compromiso de conservación el cual va ligado a una educación ambiental, fortaleciendo la identidad y la importancia ecológica del área protegida.

Por su parte, Ausencio Palacios, vocero de las organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé, destacó que la reunión permitió un intercambio amplio y democrático, del cual surgieron propuestas para fortalecer la administración del área protegida, apoyar la pesca artesanal y ordenar el turismo bajo criterios técnicos y normativos claros.

A su vez, Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, valoró los acuerdos alcanzados y resaltó la necesidad de equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico local, señalando que el diálogo permitió avanzar hacia soluciones consensuadas que integran la protección de la naturaleza con el bienestar de la población.

Además, Wilbur Martínez Dixon, alcalde del distrito cabecera de Bocas del Toro, respaldó los acuerdos alcanzados y la regulación propuesta para la isla, señalando que se trata de un territorio nacional. “Estamos de acuerdo con lo planteado y dispuestos a participar en otras reuniones de trabajo para que Escudo de Veraguas sea utilizada con orden, en beneficio de los bocatoreños, los panameños y el turismo”, expresó.

Finalmente, el ministro Navarro resaltó el mensaje de unidad surgido del encuentro y el valor simbólico del nombre Degó, que significa “en la mañana”. “Tenemos que salvar la Isla Escudo de Veraguas y cuidarla porque es un recurso único en el mundo; es un Edén que nos ha dado Dios y que debemos proteger juntos como patrimonio natural de todos los panameños”, en virtud de ello, tomaremos acciones para apoyar la pesca artesanal de subsistencia y otras cuyas resoluciones saldrán en los próximos días.