Plaga del picudo y el pifá: ¿Cuál es el futuro de uno de los frutos favoritos del panameño?

Para tranquilidad de los amantes del pixbae, el apreciado fruto no está en peligro de desaparecer, aunque sí hay un impasse que requiere de la colaboración de diferentes sectores para recuperar su producción normal en Panamá.

En los últimos cinco años, un pequeño "enemigo" ha mermado las cosechas de pifá en los diferentes puntos del país en los que se siembra. Se trata del picudo, un insecto perteneciente a la familia curculionidae.

Randy Atencio, entomólogo e investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), explica que se ejecutan diferentes técnicas para garantizar la producción de este fruto y controlar la plaga del picudo.

Estos métodos no solo incluyen el embolsado, sino también la colocación de trampas artesanales, uso de técnicas para tratar de mantener a los picudos alejados de las zonas donde están establecidos y el proyecto para sembrar determinados cultivares (plantas obtenidas por medio de técnicas agrícolas).

En cuanto al embolsado, el procedimiento ha sido de gran ayuda para los productores, aunque supone retos como el colocar el empaque en el momento preciso. Con respecto a este punto, Atencio detalla que si se coloca antes, irrumpe con el necesario proceso de polinización, pero si se tarda mucho, los picudos podrían ya haber contaminado el futuro fruto.

"El embolsado se utiliza entre 6 a 8 horas después de la inflorescencia. Tiene que hacerse en un momento determinado", agrega Atencio.

¿Cómo ataca el picudo?

Atraído por el olor y procesos químicos que se producen con la inflorescencia, el picudo acude a la planta para alimentarse y copular. La hembra deposita los huevos y los que eclosionan se convierten en larvas, las cuales penetran los pequeños frutos en formación. Si un picudo ataca, puede barrer con el racimo al completo.

Los periodos de inflorescencia del pifá van de abril a mayo y de agosto a septiembre.

Atencio añade que el picudo tiene el hábito de volar en forma horizontal hacia la inflorescencia, razón por la que con el embolsado se forma una barrera física que impide su paso.

Por otra parte, también se contempla usar técnicas de mejoramiento genético en algunas plantas de pifá con el fin de que sean más bajas, con menos espinas, y faciliten estas labores de protección.

Sin embargo, estos estudios requerirán un par de años más de investigación para determinar cuál se adapta mejor, y trabajar en primera instancia con las plantas nacionales y posteriormente con las importadas.

De momento el pixbae seguirá siendo ese nutritivo manjar que degustan miles de panameños en su dieta.

"No debemos pensar que desaparecerá. Habrá un momento de equilibrio, aunque sí ha habido una reducción sustancial. Lo importante es que se mantengan las palmas. Además ya se iniciaron las capacitaciones para guiar a los productores en el proceso de controlar la plaga del picudo", dijo Atencio.

Frutos en medio de desafíos

Candelario Martínez es un pequeño productor del área norte de Penonomé. Este año pudo sacar adelante sus cultivos, en medio de los retos que trae consigo el picudo.

"La técnica del embolsado me ayudó. Este año la producción no fue grande, pero sí para el consumo familiar y la venta. Cosa que antes no podía y con las técnicas que me facilitaron sí pude", destaca.

Martínez, quien reside en Chiguirí Abajo, tiene unas 30 palmas de pifá en su finca. Manifiesta que no pudo atenderlas a todas porque no contaba con el plástico que se utiliza, sin embargo, a las que se lo colocó dieron resultados positivos.

"La floración que cubrí con el plástico se desarrolló de una buena manera. Aunque este año tuve una nueva experiencia porque apenas se dio la floración, la cubrí y el resultado fue negativo. Los técnicos me dijeron que fue porque los insectos polinizadores no pudieron hacer su trabajo", rememora el agricultor.

Martínez también resalta que a pesar de que estamos en noviembre, las plantas han florecido para estos meses y están a la espera de saber si estos frutos se terminarán de desarrollar de manera favorable.

