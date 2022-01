¿Qué se sabe del Squatina mapama, el nuevo tiburón ángel encontrado en Panamá?

Panamá tiene una nueva especie de tiburón. Tras una laboriosa investigación, que comenzó hace más de una década, el equipo de expertos finalmente describió y nombró al novedoso inquilino de las profundidades oceánicas: el Squatina mapama.

El artículo científico, que cuenta con la coautoría del investigador del Instituto Smithsonian, D. Ross Robertson, fue publicado el 29 de diciembre en el Journal of the Ocean Science Foundation.

La nueva especie fue bautizada en honor al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) de España, debido a que fue el gobierno de ese país el que patrocinó las expediciones para explorar la biodiversidad de los organismos que viven en el fondo del océano en las costas del Pacífico y el Caribe de Centroamérica.

En cuanto a los desafíos de esta investigación, el doctor Robertson dijo a Panamá América que los diferentes autores tardaron varios años en encontrar el tiempo para examinar los especímenes y los datos genéticos. Además, la pandemia interfirió.

Robertson agrega que el Squatina mapama se caracteriza porque es genéticamente distinto a otras especies de su género y existen sutiles diferencias morfológicas, además de la línea de dentículos agrandados a lo largo de la parte superior de la cola. La forma en que se distribuyen los dentículos y las espinas en la superficie superior de los tiburones ángel y las rayas es un mecanismo importante para identificarlos.

Por ahora no hay mayores referencias en cuanto a su alimentación y hábitos. Solo se han atrapado a dos individuos. Los tiburones Squatina mapama no son peligrosos, a no ser que el hombre se sumerja a 200 metros y trate de capturarlos, pues tienen dientes afilados.

El experto añade que probablemente el Squatina mapama sea comestible, pero debido a que vive en aguas profundas, quizás no sea muy susceptible a la pesca de arrastre, al menos hasta ahora.

Hay que recordar que en general los tiburones ángel están en peligro de extinción a causa de diferentes factores.

"Como muchos otros tiburones, los tiburones ángel son poco comunes, de crecimiento lento, longevos y de baja fecundidad. Debido a que viven en hábitats susceptibles a la pesca de arrastre (hábitats de arena y lodo), esas características los hacen vulnerables a la sobrepesca, incluso si se pescan como captura incidental y no se utilizan para el consumo humano", puntualiza Robertson.

Importancia del descubrimiento

El Squatina mapama fue recolectado frente a la costa caribeña de Panamá. Este es el primer registro de un tiburón ángel del Caribe en Centroamérica.

El tiburón ángel de cresta pequeña es la cuarta especie nueva de Squatina (el género al que pertenece) identificada en el Atlántico occidental en la última década. El estudio revela el valor forense de los análisis genéticos para comprender la verdadera diversidad biológica de un género con varias especies crípticas (que tienen apariencias muy similares).

El doctor Robertson precisa que el hallazgo aumenta lo poco que sabemos sobre la diversidad de peces de aguas profundas en Panamá.

"Probablemente hayan otras especies de este género por descubrir. El uso de la genética como herramienta forense ha sido de gran ayuda. Encuentras algo que genéticamente es diferente, luego observas de cerca su apariencia y descubres que difiere en ambos sentidos", subraya.

