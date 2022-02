Sandía amarilla: ¿Dónde se cultiva y por qué su producción no es alta en Panamá?

La producción de la sandía amarilla en Panamá es baja, una situación que a juicio del ingeniero agrónomo Boris Ureña, especialista en fitotecnia, se debe a la escasez de sus semillas.

De acuerdo con Ureña, las dificultades para adquirir sus semillas indicen en que los productores no apuesten por esta variedad de sandía.

Las semillas de las pocas hectáreas con cultivo de sandía amarilla, que no superan las 15 en el país, se consiguieron en el extranjero o a través de compras en línea.

Por otro lado, Ureña también destaca que el aspecto cultural influye en la variedad que se siembra en Panamá. En este sentido, el panameño está acostumbrado a consumir de la roja y será difícil cambiar ese hábito.

Los productores que siembran sandía amarilla se ubican en las zonas de Calobre (Veraguas), así como en la península de Azuero.

El fitotecnista aclara que el proceso de producción de esta variedad es igual al que se sigue con la roja.

"No incurre en gastos adicionales. Es el mismo proceso de cultivo, pero los productores no la conocen y aún no hay esa confianza en torno a ella", expuso.

Ureña considera que si las empresas que se dedican a comercializar semillas optan por esta variedad, su producción podría aumentar. Aunque tendrían que pasar más de 30 años para que tenga una aceptación similar a la roja.

¿Y el sabor? Según Ureña, la sandía amarilla sabe exactamente igual a la roja, pero su color, fuera de lo convencional, la hace más llamativa.

"Al ser una variedad exótica y tener un color diferente, a la gente le llama la atención probarla", detalló el ingeniero.

Temporada de sandía

La producción de sandía para este año no ha enfrentado contratiempos climáticos, sin embargo, Ureña señala que la falta de lugares para comercializarla se erige como uno de los retos para 2022.

Agrega que la alta producción, sumada a la falta de dinero en la calle, acentúa esta situación. El precio de las sandías puede llegar hasta los seis dólares, dependiendo de su tamaño.

Las variedades que más se cosechan en Panamá son la Quetzalí, además de la Mickey Lee y Riverside.

