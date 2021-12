Uvas chitreanas: ¿Cómo cultivarlas y aprovechar sus bondades?

Versión impresa

La residencia de Miriam De León y su familia, ubicada en Llano Bonito (Chitré), cuenta con una inquilina muy especial, se trata de una frondosa planta de uvas, capaz de producir más de 50 racimos al mes.

Con una extensión de más de 7 metros de largo y 4 de ancho, la familia De León ha podido degustar todas las bondades de esta fruta de una sola planta.

La aventura de Miriam con las uvas comenzó hace dos años, cuando una tía que reside en Los Santos le regaló un plantón. A partir de entonces el aprendizaje ha sido constante.

En cuanto a la producción, De León resalta que en ocasiones es tan abundante, que han optado por preparar vino casero, chichas, mermelada y agregarla a los ceviches.

¿Qué tan difícil es cultivar uva en una zona tropical?

El clima tropical podría parecer el mayor obstáculo para las uvas, pero De León aclara que en su caso, la planta creció sin problemas.

"Al comienzo la pusimos en el patio y no tuvo problemas con el clima, porque a veces se piensa que por el clima no va a funcionar la uva", expresó De león, quien también es artista plástica.

La planta tardó cerca de un año en producir los primeros frutos. Al inicio, los racimos eran pocos, pero con el transcurrir del tiempo aumentaron. Tardan dos meses en madurar.

VEA TAMBIÉN: Plaga del picudo y el pifá: ¿Cuál es el futuro de uno de los frutos favoritos del panameño?

Con respecto al riego, De León explica que en su residencia aplican un sistema de goteo. Destacó que cuando aún no se han trasplantado los plantones, las lluvias o exceso de agua pueden afectarlos, no obstante, cuando ya han superado el metro de altura, el clima no tiene mucha incidencia.

Aunque en algunos casos se recomienda podar la planta para que dé frutos, a la familia De León le ha ido bien dejándola crecer y evitando las podas.

Por otro lado, Miriam aconseja sembrar una sola planta porque la misma tiene una amplia extensión. No obstante, los compradores en ocasiones le solicitan (mairim_arts) más de un plantón. Los plantones que ofrece los obtiene a través de la siembra por semilla o acodo.

¿Y qué tal sabe? El sabor varía, y puede haber cosechas muy dulces, así como otras un tanto ácidas.

"No difiere mucho a la del supermercado, aunque sí se le nota un poco de acidito y es pequeña. Le recomendaría a la gente que si tiene un patio bonito, consiga una uva panameña, solo hay que tener mucha paciencia al inicio", precisó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!