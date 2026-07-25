/ /

Pasay

Canciller Martínez-Acha se reúne con su homóloga filipina Theresa Lazaro

Publicado 2026/07/25 05:30:00
  • Pasay / EFE / @PanamaAmerica

El encuentro ha tenido lugar después de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Manila esta semana

Encuentro entre ambos cancilleres. Foto: EFE

Encuentro entre ambos cancilleres. Foto: EFE

Noticias Relacionadas

 El ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, se reunió este sábado con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, en Filipinas, donde ofrecieron una rueda de prensa conjunta a los medios.

El encuentro ha tenido lugar después de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila esta semana.

 

Noticia en  desarrolloo....

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía