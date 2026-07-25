Pasay
Canciller Martínez-Acha se reúne con su homóloga filipina Theresa Lazaro
Publicado 2026/07/25 05:30:00
- Pasay / EFE / @PanamaAmerica
El encuentro ha tenido lugar después de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Manila esta semana
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El ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, se reunió este sábado con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, en Filipinas, donde ofrecieron una rueda de prensa conjunta a los medios.
El encuentro ha tenido lugar después de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila esta semana.
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