Canciller Martínez-Acha se reúne con su homóloga filipina Theresa Lazaro

El ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, se reunió este sábado con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, en Filipinas, donde ofrecieron una rueda de prensa conjunta a los medios.



El encuentro ha tenido lugar después de la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila esta semana.

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