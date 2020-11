¡Qué malos!

Oye, a la gente no se le va una, le han dicho de todo a Margarita Henríquez por su presentación en A lo Panameño. Esta semana se han desatado con comentarios sobre su peso. Bueno, sí, sí está un poco más rellenita, pero eso no le interesa a nadie. Leí los comentarios, ¡qué fuerte! Así tampoco, tal vez tenga algún problema de salud, nadie sabe y la van atacando.

Atinado

Me gustó el “tips” que dio Cindy Pereira sobre cómo colocar el papel higiénico en el baño para evitar contaminación. Y sí, aunque muchos digan que es una tontería, esta tontería le puede salvar la vida. Reitero, es un consejo sencillo, pero bien educativo y atinado en estos tiempos. De seguro, no sabían que el papel debía colocarse con el canto que vas a usar hacia el frente.



No me convence

Tengo que decir que el segmento Gente que Inspira, ya no es lo mismo de sus inicios y era de esperarse, pues Alfredo Mitre le daba ese toque especial. Ahora, no sé si es la presentadora o las historias. Opino que deberían buscar a esas personas que están haciendo algún trabajo “en silencio”, para que se conozca lo que hacen. A veces entrevistan a gente que ya es conocida.