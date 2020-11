¡Feo!

No tengo nada en contra del trabajo que hace la periodista Anghy De Gracia en Telemetro, es muy buena. Sin embargo, sí quiero pedirle un favor al que la peina. Oye, un día esa ola le va a llegar a la cámara, tómela con calma. Les juro que su ola me desconcentra, solo puedo mirarla. ¿Por qué le hacen eso a Anghy? Ay no, déjense de eso, no más.

Extremos...

¿Qué le pasó a Jenia Nenzen en ese cabello? Ay no “mijita” por qué tenía ese “look”. De verdad, que ese que le hizo eso no la quiere. Siento que se van a los extremos, a veces están exageradamente arregladas y otras las dejan como si fueran para la tienda. Bueno, lo importante es que hace un buen trabajo, pero no le hagan eso más, se veía bien rara.

Me gusta

Oye, no le había prestado atención al “chef” Héctor Correa que últimamente ha estado en Tu Mañana más seguido. Me gusta cómo prepara sus recetas y cómo va explicando al público, sin tantos rodeos. Además, algunas son recetas sencillas y eso es atractivo a la audiencia. No puedo pasar por alto que también le tiran piropos, vaya, vaya, tiene su fanaticada el “mijito”.