¡Paren ya!

La gente ha agarrado una “angustia” con la nueva pareja de Polo Polo, que sí es o que no, déjenlos. Hasta he leído que le han dicho que es la “sugar mommy”, bueno es asunto de ella, pues es a ella a la que van a estafar, ¿no? Aunque hay un refrán que dice “crea fama y acuéstate a dormir”, por eso lo tienen en la mira, pero les han dado una persecución horrible.

Me alegra por él

Qué bueno que ya Juanpi Dolande salió airoso de la covid-19, pero como siempre hay quienes le han tirado “hate”, porque dicen que él se la pasa publicando todo para ganar seguidores y llamar la atención. Me parece una falta de respeto con aquellos que dicen eso, el “mijito” está pasando por un mal momento y unos cuántos se salen con esos comentarios. ¡Muy feo!

Su asunto

A otros que no dejan tranquilos es a Rafe y a Clarissa, que si el “mijito” no la quiere, que si ella anda ahí y él la desprecia. Bueno, cada quien se busca lo que tiene, pienso yo. Y, si a ella le gusta esa vida, a nosotros qué nos debe importar. Déjenla que sea feliz mientras le dure, pero eso sí, después no venga a lamentarse y andar con publicaciones llenas de nostalgia.