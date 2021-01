¡Se acabó!

Versión impresa

Jacky Guzmán vuelve a causar revuelo por su supuesta ruptura con Dímelo Flow. Hay quienes tienen la duda de que sí la “influencer” solo estaba jugando o sí es verdad. Lo cierto es que la gente anda comentando sobre este tema, más que nada porque los “mijitos” hace unos días derrochaban amor. Por eso no hay que creer en las imágenes de “cuentos de hadas”.

Buena acción

Yo sé que muchos le tiran “hate” a Liza Hernández, pero me parece muy buena la acción de hacer un llamado para que las personas que han salido de la covid-19 donen plasma convaleciente. Algunas dirán que ella solo quiere más seguidores, pero, aunque sea así, es una idea positiva. Hay algunos que hablan y no se les ocurre una idea como está. Bien por usted.

¡Dios!

Oye, “La Bibi” es tremenda, mira que salir con esa ropa de ejercicio que de verdad no era necesaria, si lo que quiere mostrar es que viene fuerte en el “gym” este verano. Sé que me dirán que la autoestima y demás, pero también hay límites, casi que no se coloca nada en la parte superior, no dejó nada a la imaginación y la verdad no es bonito enseñar de esa forma. ¡Ojo!