Talento

Oye, la verdad es que el buen trabajo se debe resaltar. Me gusta cómo presenta Fredd Santana en A Lo Panameño, al “mijito” no se le menciona mucho, porque imagino que las miradas están puestas en los rostros femeninos del programa, pero tengo que decir que Fredd le mete alma, vida y corazón. Mucho talento el del muchacho. Siga así, no baje la guardia.

Espectacular

Elvia Muñoz tiene tremenda voz, la escuche en el programa del sábado donde dieron una retransmisión. ¡Qué bueno! Ella tiene una hermosa voz y no se tiene que esforzar por sacarla. “La Chichi de Papa”, sí es de allá donde uno, no andar actuando, es espontánea. Además, es muy guapa, no tiene que ponerse tanto chécheres para atraer miradas. Muy bonita.

Bien, pero...

Me gusta el cambio que ha estado dando Tu Mañana, es más atractivo y fresco. Presentan segmentos chéveres, que llaman la atención. Pero, sí me da miedo verlos sin mascarilla, hasta veo a invitados sin esa protección. Será que les hacen un examen todos los días o será que confían en la medida del distanciamiento. Que alguien me responda para mi tranquilidad.