Fake

El diario ñameñista se comió el documento falso donde supuestamente fijaban fecha para la nueva audiencia del Loco. Nunca validaron con fuentes oficiales y su confirmación se la dio un abogado interesado.

Versión impresa

Denuncia

El Loco no se quedó con semejante movida que pretende distorsionar la opinión pública y metió su denuncia para que se deslinde responsabilidad por falsedad de documentos públicos y otros delitos.

Fila

Existen miles de casos pendientes de audiencia. Hay abogados que tienen fecha para el 2023, porque no hay espacio. Los intereses políticos de algunos y las presiones intentan poner y quitar fechas.

Amenaza

Dicen que Paco ya está hablando de cuarentena total muy pronto. Los números no mienten y ya comenzaron a admitir que no pueden con la cantidad de casos graves y las camas temporales no suplen la demanda.

Incertidumbre

Lo cierto es que el Buen Gobierno se sigue quedando corto en los temas económicos. Muchas personas no saben cómo será su vida con los bancos después de diciembre y se pronostica más desempleo.

Aprieten

No solo los parking son un dolor de cabeza, también los transportistas no respetan las reglas y los buses siguen llenos a capacidad. Si no ponen orden, será imposible. Más de 3 mil casos diarios y 24 muertos.