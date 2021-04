Revuelo

Dicen que en MP hay mucha gente asustada que no quiere hablar mucho del caso del Tortugón. Desde que se filtró que quieren dejarlo fuera la vista fiscal comenzaron a sonar los teléfonos pidiendo explicaciones. Si ese está hasta la guacherna.

Pelea

Dicen que en la Asamblea varios diputados no pueden ni encontrarse en los pasillos. Los bandos están bien definidos y hay varios perredianos que no se quieren meter con Nito y su buen gobierno. Si lo hacen terminarán sin partidas sin planillas y sin bolsas.

Complicado

Donde andará la Autoridad de Turismo que no se pronuncia sobre el cerco económico contra los negocios de la industria. Todavía los perredianos y Paco no entienden que condenar la economía a toques de queda y cuarentenas es hundir el barco.

Mal manejo

Ahora resulta que en Panamá hay una alerta por una cepa de coronavirus que surgió en Brasil. No aprenden con el manejo de esta alerta y apuestan al miedo. Ahora frenan la entrada en los aeropuertos y generan caos en la salud mental de la gente.

Desastre

Dicen que hay una verdadera crisis en los juzgados y tribunales judiciales del país. Los abogados están pidiendo al Colegio que se pronuncie porque existen casos archivados y expedientes que no caminan. Solo ponen a caminar los casos del Loco y lo hacen descaradamente.

Moratoria

Le dieron con el balde a Broce. Quiere opinar de la moratoria cuando no ha dejado de cobrar un solo día desde que empezó la pandemia. Su salario no llega recortado y su contrato no ha sido suspendido.