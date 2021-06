Maleantería

Dicen que a última hora cambiaron los jueces del tribunal de juicio que mira el caso del Loco. Los abogados defensores están claritos y dicen que esta movida viene de arriba con tintes de maleantería pura.

Voceros

Ahora comenzaron las críticas contra los líderes del movimiento que busca firmas para la Constituyente. Una ex zarina del Tortugón, un ex fiscal del Tortugón y otros ex funcionarios ñames que no son imparciales.

Capilla

Dicen que hay dos ministros en capilla ardiente porque aparecen mencionados en recientes escándalos. Ya los llamaron para decirles que están jodiendo la imagen de Nito que no anda muy bendita.

Doble moral

Donde estarán todos esos personajes que hablan de violencia de género y todas esas cosas que no se pronuncian en el caso de la esposa y la hija de Camacho. Los vídeos son contundentes y es claro que esas unidades no siguieron ningún procedimiento.

Bomba

Las autoridades migratorias locales ya pusieron la alerta roja por lo que ocurre en Darién. Son cientos de migrantes africanos, cubanos y venezolanos que cruzan la frontera. En Colombia los mandan para acá sin filtros y a su suerte.

Clarito

Ya está definida la JD de la Asamblea. Será una mezcla de perredianos con CD y dejaron por fuera a los independientes. Los ñames ni suenan ni truenan. Mientras le siguen sacando todas las bellezas al presidente saliente.