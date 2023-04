Distancia

Dicen que existe tremenda cocoa con un hospital privado y que van a revelar un caso de negligencia médica. Las cosas se han intentado matizar pero van a soltar el cuento en los próximos días.

Fuerte

Dicen que la orden que bajó desde la campaña de Gaby es sacar a todo lo que huela a Crispiano. Así que no se sorprenda si sale llorando Crispiano que le fundieron a todos sus cuadros.

Pinchón

Dicen que por los lados del club de equitación de Clayton se conoció que Romulín quiere modificar los estatutos para conseguir algunas ventajas como una caja menuda de mil rúcanos mensuales y sacudirse de las auditorías anuales. Y así sueña con llegar a San Felipe.

Sin acuerdo

Dicen que a lo interno del Popular no se ponen de acuerdo cuando lanzar oficialmente la candidatura de Martín. Algunos piensan que no es buena idea someterlo a bombardeo tan temprano. No importa cuando lo postulen el resultado será el mismo.

Dura

Dicen que en el panameñismo hay tremendo bochinche porque no entienden como Blandoncito sigue sin subir en las mediciones y otra gente que ni siquiera tiene partido marca más. Tiene sentido que busquen alianzas.

Extinción

Dicen que Corina tiene buenos argumentos jurídicos para sustentar lo peligroso de la propuesta de extinción de dominio donde se intenta legislar sobre materia penal que ya existe. Algunos obsesivos solo miran la parte política.