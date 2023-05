Jarrete

Dicen que la que cogió el mayor susto en el discurso de Romulín fue su propia esposa que pensó que por primera vez en su vida le tocaría probar jarrete, perdiendo todo su glamour. "Never in the life".

Doble Hit

Dicen que uno que bateó doble por Panamá es el consultor español Victor López, el mismo que pasó por la tierra de los maras. En la campaña panameña ya amarró contratos con Willie para la Alcaldia de la Capital y al candidato a la Presidencia del Picanto, Ataja!

Raro

Dicen que ahora el TE anda muy preocupado por las campañas políticas y como pautan sus anuncios. Están caminando en la delgada línea de la cobertura y los spot promocionales. Cuidado con las reglas que intentan implementar.

Kilombo

Dicen que un video viral sobre el octanaje de la gasolina en las estaciones dejó en evidencia que en Panamá hay un verdadero desorden y lo peor de todo es que la Secretaría de Energía habla de estimaciones.

Burla Chiste

Dicen que la gente de la 12 de octubre llevó al canal a la doñita que bailó con Gaby pero apoyaba a Martinelli. Intentó salvar su actuación con los perredianos pero dejó en evidencia que en el gobierno del Loco le fue bien y la cara de sus enemigos en el set era de espanto.

Alarmas

Dicen que sonaron las alarmas entre los billeteros por los nuevos contratos de lotería digital que hizo la administración de Nito. Un 15% de las ganancias se quedan en esas empresas y los billeteros están que cortan.