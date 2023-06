Buenos vecinos

Dicen que Baloisa y los fiscales de Kenia están jugando con fuego al insistir en que NB es un caso de blanqueo de capitales. Si eso es cierto entonces el Banco de los Buenos Vecinos recibió todos los millones de la compra. Esa teoría de la fiscalía es una bola de nieve.

Salud

Dicen que en el Palacio se han reportado reuniones privadas donde se habla de la salud del presidente Cortizo. El problema que tienen es grande porque necesita descanso y Gaby anda en medio de una campaña. Ese tema es clasificado como sensible por los asesores.

Billete

Dicen que la campaña para la alcaldía de Willy es millonaria. No se sabe quienes son los padrinos pero le están metiendo la maleta y hasta el momento no hay más candidatos. El Tanque de Gas quiere pero con eso de las luces millonarias no va muy lejos.

Crisis

Dicen que la crisis en el Oncológico es muy grande y las malas decisiones del gobierno de Gaby Carrizo han dejado sin recursos a esta entidad hospitalaria. Ahora Nito quiere remendar el patinazo del presupuesto pero ya le gente no le cree al PRD.

Conexiones

Dicen que Morticia confirmó lo que se comentaba en la vereda tropical que María Eugenia estaba conectada directamente con el Gaby. Y eso que todavía no sale las conexiones de Roy con todos los negocios del gobierno. Viene esa vaina.

Lista

Dicen que viene bajando el playlist de los negocios turbios del gobierno. Desde las camas hospitalarias hasta los respiradores de pandemia. No se muevan de sus asientos porque la cosa será épica.