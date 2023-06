Delirando

Dicen que las últimas encuestas que colocan al Loco con más de 57% de aprobación entre el electorado tiene delirando a sus detractores. La Gaviota está fuera de control y solo le falta unirse a Harry y Montalvo para protestar.

Giro

Dicen fuentes cercanas a Gaby Carrizo que algunos de sus asesores quieren darle un giro a su campaña porque no entienden como se ha gastado millones y no levantan en las mediciones. El carisma no se compra compañero.

Sospechoso

Dicen que el TE decidió que Yanibel Abrego no puede tener observadores en los centros de votación. La medida ha dejado dudas sobre el manejo de las internas del CD. El tufo a trampa anda fuerte en el ambiente.

Burla

Dicen que mientras Gaby cada vez que escucha una plena en el Oncológico los pacientes y sus familiares protestaron ayer por las condiciones deplorables de este instituto. Le han prometido de todo pero no han cumplido nada.

Fuerte

Dicen que la Cámara de Comercio publicó un comunicado donde dice que la burocracia está causando serios problemas económicos. El gobierno tiene trabado a cientos de proveedores que han financiado su operación y ahora están sin cobrar.

Tierras

Dicen que se viene un escándalo de titulación de tierras de manera irregular. Los cañones apuntan a Veraguas y al parecer hay gente pesada metida en esos remates. Pronto estalla esa bomba