No pegan una

Dicen que el gobierno de Nito no pega una sola decisión. Ahora anunció que no pagará a los docentes que no trabajen y tampoco desembolsara el pase U a los estudiantes porque no hay calificaciones.

Todo sigue

Dicen que no hay esperanza que el conflicto minero termine y menos que ahora Rigoleto considera que no es viable la derogación del contrato minero por medio de la Asamblea. Más problemas a la vista.

División

Dicen las fuentes del Vidente Sitton que el gobierno está dividido en Calle Arriba y Calle Abajo. Esa división está provocando que se saquen los trapos sucios entre esos los famosos auxilios económicos del IFHARU. Ahora todo tiene sentido.

Corte

Dicen que a lo interno de la Tremenda Corte hay voces que cuestionan el manejo que le dio Mata al expediente del caso NB. Los errores en la foliatura del expediente impiden armar correctamente un recurso de casación. Es importante que se corrijan esos errores .

Saturación

Dicen que los porcicultores anunciaron que en los próximos meses habrá una saturación del mercado del productos porcinos. El gobierno iba a comprar miles de jamones y esa vuelta se cayó porque no hay plata.

Ojo

Dicen que hay grandes posibilidades que la Corte declare constitucional el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. La gente está esperando lo contrario pero hay fuerte rumor que eso viene bajando y la gente enloquecerá.