Miedo

Dicen que Gaby tiene mucho miedo del Loco y ayer estaba fuera de control porque no sabe cómo explicarle al país que junto a Nito y Roy movieron todo en el Judicial para manipular el caso NB y buscar inhabilitarlo.

Terror

Dicen que no es cuento y Gaby no sale de su asombro que a pesar de montarle una persecución judicial al Loco siga liderando todas las encuestas. Gaby se ha gastado millones y no llega al 5% junto a los Pony.

Burdo

Dicen fuentes de la Corte Suprema que el caso NB podría causar problemas en un futuro porque hay funcionarios y magistrados dispuestos a revelar cómo se tramó uno de los peores escándalos judiciales de Panamá. Mela prometió que blindaría a todos pero eso no es tan cierto.

Interesante

El Diario Ñameñista hace una encuesta donde no pone al Loco como candidatos presidencial a pesar que su candidatura está en firme. Lo curioso es que aparece de primera Zulay y todos los demás con una porcentajes bajitos. Más de 45% no sabe por quién votar. Efecto Loco.

Pillín

Dicen las malas lenguas que hace algunos años le dieron piso a un tipo apellido Arango. Todo se dio en una de las casas de Pillín y hay varios bochinchosos que conocen el cuento completo y andan repitiéndolo en las reuniones políticas.

Claro

Dicen que le están metiendo una denuncia a Claramente porque está utilizando logos, colores y muchas imágenes de RM en un campaña sucia que están promocionando. Ya el TE los tiene fichados porque junto a los otros andan en sus andanzas. Ahora no salga a llorar.