Miedo

Dicen que los independientes y su líder Juancho están metidos en su película que deben mandar en la Asamblea Nacional. Desde ahora quieran vender que controlan la Asamblea y hasta amenazan a los novatos de la nueva AN.

Barbaridad

Dicen que Nito anunció que no utilizará más su partida discrecional pero no explica que en tres meses se ha gastado casi todo lo que tenían presupuestado para el año completo. Estos perredianos no van a dejar nada.

Canallas

Dicen que La Gaviota y otros detractores del Loco están en modo miedo porque no quieren que el Loco participe de la vida política del país. Sus llantos se escuchan hasta en Costa del Este, porque no se lo imagina en la calle.

Firmas

Dicen que en el ñameñismo hay un movimiento muy fuerte para sacar del partido y su dirigencia a Blandoncito. Antes de las elecciones ya se veían las posibilidades que un Melitón u otro dirigente se tome las riendas de ese partido.

Vacaciones

Dicen que algunos directores del gobierno se fueron de vacaciones y habilitaron a sus subdirectores para estén en la transición. Eso va a pasar también en algunos ministerios porque esa gente fue por fuera.

Fallo

Dicen que la Corte ratificó la resolución absurda de Baloisa que pretende destruir a Epasa y sus medios. Al parecer los jueces y magistrados no entendieron el mensaje de respetar las leyes. Quieren destruir a EPASA.