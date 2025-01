Dietas

Dicen que ayer, en el Consejo Municipal de Panamá, estaban reclamando la "precilla" dieta que no han pagado. En momentos de austeridad, esas acciones demuestran que lo que menos importa es servir al pueblo.

Ego

Luego del anuncio de Trump, se publicó un trino que culpaba al Tortugón de ponernos en la mira del presidente de los Estados Unidos. Le dijeron egocentrista y que buscaba aspiraciones personales.

Investigación

El 4x8=40 debe estar que no duerme, ya que se giraron instrucciones para comenzar una investigación sobre el uso de helicópteros del Estado para fines personales. Hay evidencia de que incluso hubo chupatas en el aire. ¿Será que pronto correrá para el Parlacen?

Rechazo

La Caja de Seguro Social manifestó su rechazo ante el comportamiento de un funcionario que labora en el edificio Los Mosqueteros, en la Transístmica, quien fue captado en videos acosando a una mujer. El caso está en las instancias correspondientes.

Examen

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó ayer el anteproyecto de ley para eliminar el llamado examen de barra, que se exige a los graduados de derecho.

One Two

El amigo fiel dijo que la eliminación de la lotería clandestina debe ir de la mano con un cambio de actitud de los billeteros, porque algunos andan con la viveza del "one two" y los "casados". Parece que le pasó lo mismo que a cientos de panameños: compró su "one two", ganó, y empezó el correteo para cobrarlo.

Deporte

Dicen por ahí que Cobre Panamá ahora patrocina a más de 4 equipos del béisbol en esta temporada pero agárrense, porque en la temporada mayor vienen con sangre en los ojos.