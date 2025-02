Capacidad

El amigo fiel no comprende cómo luego de cuatro meses, las reformas a la CSS no se han aprobado. Señaló sin tapujos que no se trata de un tema de capacidad, sino de dilatación de un grupo de diputados que buscan hacer daño. ¡Buena la derecha!

Lombana II

Siguiendo el guion de Lombana, el jefe de 'la guardería' de la 5 de mayo no descarta que el movimiento que nació como una opción independiente termine convertido en partido político.

Estructura

El que sí va de frente es el Muñeco que Pasea, quien esta semana reiteró que inscribirá un partido. Buscará la revancha en las próximas elecciones porque dice que del PRD ya no queda nada.

Plata

Obrero que no trabaje, obrero que no cobrará. El presidente de la Capac advirtió que el llamado del Suntracs no es una huelga legítima, sino que se trata de un paro. ¡Ya saben!

Fuerte

Hablando de gremios, desde la Conep cuestionaron la actitud de los grupos originarios, frente a las reformas a la CSS. Dicen que muchos no cotizan. ¡Bueno, al final este es un asunto de todos!

Todóloga

La Chilindrina, cual psicóloga, salió a darle consejos gratuitos al "presi". Se valora la intención, pero tampoco puede señalar por señalar y condenar al equipo que lo acompaña.