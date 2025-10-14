¿Qué pasó?

Sigue el hermetismo de aquella jugosa donación que le dieron a un grupo "dedicado" a la justicia ambiental. Creo que el enredo terminaría si solo entregan un informe más claro. Amanecerá y veremos.

Bien

Hay que aplaudir las cosas buenas. El "Chacalde" vuelve a tener un punto a su favor con esa nueva bandera en el Monumento de los Mártires. Además, dicen que va a colocar luminarias en esta área, así se apreciará mejor el lugar.

¿Será?

Andan pregonando con todo el Desfile de las Mil Naguas para el fin de semana, al menos la máxima autoridad de distrito de David se ha acordado de los grupos originarios. Esperemos que no sea solo parte de la política.

Adelantados

Ya en varios puntos de ventas se anuncia la llegada de la Navidad, pues vienen llegando los arbolitos. Bueno, esto confirma el refrán: "el tiempo vuela". Esperemos no se sequen de aquí a diciembre.

Alertas

Las autoridades de salud lanzaron una nueva página, donde aquellas amantes del mundo del maquillaje podrán consultar el estatus de productos farmacéuticos, cosméticos y naturales. ¡A prestar atención!

Delito

Hay un diputado del Oeste que va con todo con su Anteproyecto de Ley que plantea tipificar como delito el exhibicionismo. Algunos consideran que lo que debe hacer es mejorar su circuito 13-1, que está de mal en peor.