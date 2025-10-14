Panamá rescata un sufrido empate ante Surinam

Con un gol agónico del delantero Ismael Díaz, Panamá rescató este martes un empate 1-1 en el minuto 96 del partido de la cuarta jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 y con los mismos 6 puntos marcha a la sombra de Surinam, que salió del estadio Rommel Fernández con un sabor a poco.

Surinam ganaba desde el minuto 21 con un gol de Richonell Margaret y ni el ingreso en el 57 de Díaz, jugador del León mexicano, pareció amenazar sus plantes de llevarse todo el botín y aislarse en el liderato del grupo, que completan Guatemala con 5 enteros y El Salvador con 3.

El primer gol del partido resultó ser la primera llegada de los visitantes a la puerta de Orlando Mosquera.

La réplica de Panamá a través de Edgar Bárcenas dos minutos después sirvió para el lucimiento del guardameta Etienne Vaessen.

En el minuto 38 Sheraldo Becker pudo aumentar la diferencia, pero Mosquera salvó a la Roja.

Y en el mano a mano de porteros volvió a lucirse Vaessen en el anochecer del primer tiempo ante un remate de Cristian Martínez.

El segundo tiempo Panamá se volcó al ataque.

Vaessen volvió a frustrar el grito de gol panameño y del otro lado Mosquera se encargaba de evitar el naufragio.

El premio para Panamá llegó cuanto transcurría el sexto minuto añadido al partido.

Un centro de Azarías Londoño fue capturado Ismael Díaz y terminó en el fondo de la red.

"Queríamos la victoria, pero no podemos dejar de lado que sacamos un punto, para nosotros es importante no podemos dejar de empujar, esto es hasta el final, el equipo está muy motivado de conseguir el objetivo", expresó Díaz tras el encuentro.

Diaz recordó que a Panamá le quedan dos partidos y se puede lograr el boleto al próximo mundial.

Al ser consultado por la falta de contundencia del equipo panameño, Díaz señaló que "no todas las oportunidades se van a poder concretar, lo importante es seguir intentándolo".

Por su parte, el central Fidel Escobar recordó que Panamá enfrentó a un "gran rival" y reconoció que los cambios en el segundo tiempo entraron bien al partido.

"El rival se paró bien atrás y nosotros tuvimos muchas oportunidades, pero el portero de ellos... lo vimos allá y acá lo mismo", expresó Escobar.

Panamá tuvo que remontar ante Surinam para no quedar fuera de la pelea por el cupo directo al Mundial 2026.