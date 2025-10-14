Caen cuatro tras frustrado robo en un local de celulares en una plaza comercial en Vista Alegre

Una rápida acción operativa de la Policía Nacional permitió la aprehensión de cuatro personas y el decomiso de un arma de fuego, luego de un intento de robo a mano armada en un local comercial ubicado en la Plaza Súper Carnes de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Los individuos, tres de ellos menores de edad, ingresaron de manera abrupta al establecimiento, dedicado a la reparación y venta de celulares y accesorios, donde amenazaron a los colaboradores del local.

En ese momento, las unidades policiales frustraron el hecho delictivo y procedieron con la captura inmediata de todos los involucrados.

Ahora este caso se encuentra en manos del Ministerio Público a quien le corresponderá armar el caso y presentar a los implicados en este caso ante las autoridades competentes para que apliquen las medidas cautelares correspondientes.

