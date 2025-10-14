No quería opinar...

Ya ven por qué algunos “farsanduleros” se ponen en la ridiculez, como “JG”, de no mostrar en redes a sus hijos porque a ustedes les encanta buscarle la quinta pata al gato. Si no es por los comentarios ni me doy por enterada de que la bendición no se parece al papá y tengo que reconocer que la gente se puso muy creativa, pero no se olviden que el karma existe.

¡Felicidades!

El embarazo de Diana Monster fue en velocidad 3x y nada de “like” para la parte dos. Luna llegó antes de lo esperado y sus papás guardaron muy bien el secreto porque recién lo anunciaron, lo cual ha llenado de felicidad no solo a la familia de la pareja, sino también a la comunidad “gamer”, dado que, todos estaban esperando a la tercera “player”.



El drama continúa

Cada día sale algo nuevo de la “influencer” y todo parece indicar que esta historia tiene más capítulos que una serie de Netflix. La “mijita” asegura que fue estafada y por eso no pudo cumplir con quienes le compraron boletos. Hay procesos en curso y como pinta la cosa creo que hay productoras que incluso podrían proceder legalmente contra ella...

