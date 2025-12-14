¡Candela!

La novela de la "extorsionadora" tiene varias temporadas, la informante cada día tiene un dato nuevo. El asunto es serio y el pueblo quiere que todo se aclare, y si hay culpables que se castiguen. ¡Candela!

¡Cuidado!

El cuñado de un Alcalde, muy sonado en los últimos días por un dinerito de más de 150 mil que recibió, quiere tomar algunas decisiones. Bueno, eso me dijo una vecina del área. ¡Honorable no se deje mandar!

A trabajar

El distrito de la alcaldesa TikToker tiene que empezar a brillar desde mediados de enero cuando las tres empresas seleccionadas para la recolección de la basura empiecen a trabajar mientras se gestiona el nuevo contrato de concesión.

Elección I

Un amigo analiza la arrastrada que le dio el nuevo presidente del colectivo Popular a sus contrincantes. La diferencia de votos deja mucho de qué hablar. Los vencidos estuvieron para los tigres.

Elección II

El nuevo presidente de los "populares" también tiene sobre sus hombros otro cargo, pero no se llenará los ojos y solo se quedará con la cabeza del colectivo. ¡A concentrarse en sus funciones!

Nadie la noto

Ni cuenta me di cuando pasó la edición 2025 de la Teletón, pasó desapercibida para muchos. El otro año tendrán que reinventarse para que no se pierda el objetivo inicial del evento.