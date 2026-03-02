Recorderis

Mientras ya corre el tiempo para que la tremenda jueza emita la sentencia de Jodebrecht, no hay que olvidar la petición de los abogados del Loco sobre que se resuelva antes el tema de la inconstitucionalidad pendiente en NB. ¡Ojo!

Orden

La destacada trayectoria de la "Tía Mayín" será reconocida este martes cuando reciba la merecidísima Orden Belisario Porras. Dice que solo le faltó ser presidenta de la república. ¡Felicidades!

Amargados

Ayer había un montón de amargados quejándose de las caravanas de graduandos. Al parecer a esos se les olvida que un día también fueron chiquillos y a su modo "tripeaban" el momento.¡Pereza!

Ánimo I

Con la lista de útiles más larga que nunca y la lonchera dando pelea, el regreso a clases venía bravo. Pero en las escuelas cercanas a la mina, comentan que maestros y Escuela Feliz de Cobre Panamá no se quedaron de brazos cruzados.

Ánimo II

Entre comidita diaria, mochilas bien resueltas y mejoras en los planteles, el año arrancó con otro ánimo. Porque cuando el apoyo llega directo al aula, la preocupación baja y las ganas de aprender suben.

Salvadora

Lo que faltaba. Resulta que ahora Superman se le queda corto a la excampeona anticorrupción, que dice que tenía la fórmula para sacar al diario de la 12 de octubre de su crisis. Por algo por allá nadie quiere saber nada de ella. ¡Al final los enterró!

Conflicto

Desde el Canal de Panamá advierten que es prematuro anticipar el impacto en la vía por la crisis en Oriente Medio. Por ahora monitorean de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional.