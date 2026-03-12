

Estadio

Los colonenses recibirán un renovado Mariano Bula tras años de espera. Parece mentira que dos gobiernos hayan pasado y a ninguno le importó hasta ahora. Y esa obra quedó cuadrada en el quinquenio del Loco.

Castigo

Y hablando del Loco, la gente le dio buena acogida a su propuesta de que los presidentes, ministros y contralor que paren las obras iniciadas en el periodo anterior paguen civil y penalmente. ¡Ya es hora!

Redes

Me dicen que ahora que la Toyota Prado se refirió al desmadre que hay en las páginas de noticias en las redes antisociales, más de uno por allí quedó con los pelos parados, incluido el clan de la extorsión.

Réplica

Gremios periodísticos alzaron su voz contra la iniciativa del pelón que busca regular el derecho a réplica. Y es que el honorable apunta a plazos de 48 horas y reserva de espacios permanentes. ¡Qué locura!

Máscara

Más de un revoltoso quedó en pausa luego de que la titular de Gobierno avisara que va a dar batalla para que la sanciones contra los encapuchados que participan en las protestas se convierta en ley. ¡Santo!

Rifirrafe

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El tira y jala entre “Huevito” y la alcaldesa TikToker arde. El rifirrafe suma ya varias pullas, cajas de papel higiénico y mensajes directos: “SM no necesita shows de TikTok, sino soluciones”. ¡Ay madre!