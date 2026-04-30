Italy Mora, la Miss Cosmo Panamá 2025, se ausentará de los concursos de belleza por una larga temporada. ¿Cuánto? No especificó por cuánto tiempo.

Con varios certámenes a la vuelta de la esquina, hay internautas que tienen a sus favoritas y entre ella está Mora. Uno de sus seguidores considera que es una buena opción para el Miss Grand All Stars.

El comentario no pasó desapercibido. La beldad aclaró sus planes a futuro respecto a los certámenes de belleza. “No estaré en ningún concurso por mucho tiempo”, respondió.

La decisión entristeció a algunos, sin embargo, esperan verla en un futuro no muy lejano en un concurso de belleza.

El Miss Grand All Stars no es el único concurso en el que quieren ver a Mora participar, también está el Miss Supranational y otros.

‘Sin miedo al éxito’

La Organización Señorita Panamá está haciendo los anuncios de las candidatas que participarán en la próxima edición del concurso nacional de la belleza y en redes empezó a circular un “meme” respecto a ello.

En la imagen se ve al que parecer ser el director de la organización y a la actual Miss Universo Panamá, además, se nombró la próxima edición como “La Mansión de la Estafa”.

En la sección de comentarios Mora dejó un emoji de una carita sonriente, que no pasó inadvertida.