Lucho Pérez, cantautor, actor y presentador, está preocupado porque la música de su conjunto, "Los Líderes Musicales", no está sonando en la radio y no entiende si es por mandato de alguien o cuáles son las razones.

En las emisoras, según contó Luis Ameth Pérez (@luchoperezmusic), nombre real del tipiquero, ponen la música de todas las agrupaciones y la de su conjunto si acaso una vez al año. "(…) Eso me tiene preocupado", mencionó a Panamá América.

Pero, esto no es lo más grave, el músico continúa siendo blanco de ataques y amenazas. Hace algún tiempo perdió su cuenta de Instagram y aunque inició otra no han cesado los intentos de hackeo o de expulsarlo de la red social.

Pérez no comprende por qué le tienen mala fe, dado que él siempre ha ayudado a todo el mundo y recordó que cuando estaba en la televisión siempre le daba la mano a los artistas que lo necesitaban, por lo tanto, ha sido triste darse cuenta de que ahora que está en el rubro le quieren hacer la villanía para que no suene.

"(…) Pero, es que es duro, es duro. Porque cuando hay gente más arriba que maneja en el mercado y maneja en el monopolio es que es bien difícil, es bien delicado meterse ahí", dijo el artista.

Pese a los intentos de sabotaje, aunado a la situación económica del país, el músico y su agrupación siguen trabajando, hace un mes lanzaron "Esclavos del amor" y siempre tienen buenos toques.

En los próximos días tendrá toque en Pesé, Aguadulce y en San Carlos. Puede consultar la cartelera en @loslideresmusicales en Instagram.