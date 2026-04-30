Administrador del Canal tilda de "cobardía" la falta de protección a la cuenca hidrográfica

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, calificó de "acto de cobardía" no proteger la cuenca hidrográfica, clave para la operación de la vía y el agua de más de la mitad del país, a la vez que alertó sobre la crisis climática que agrava el riesgo y la necesidad del proyecto de un nuevo embalse, pese a la oposición de algunas comunidades del lugar donde se construirá.

"El compromiso para seguir protegiendo la cuenca hidrográfica del Canal y todas las 52 cuencas de este país, es un tema generacional; de vida y de desarrollo. En este esfuerzo no se escapa nadie", dijo Vásquez durante su intervención en un acto de conmemoración de los 25 años de la comisión interinstitucional de la cuenca.

Vásquez fue más allá y afirmó que "es un acto total de cobardía, no tener la gallardía y la tenacidad para poder seguir adelante en la protección de los recursos naturales de este país. Serán nuestros hijos y nuestros nietos los que tengan la responsabilidad de pagar la factura de lo que no hagamos hoy".

"Y eso es una responsabilidad que es mucho más allá de patria, es una responsabilidad individual, personal y es inescapable. El impacto adverso de no cuidar o imaginarnos que no tenemos la cuenca, los ríos, los recursos, pareciera impensable y, como siempre, la cultura humana es dejar que el otro lo haga".

La administración de la vía acuática celebró este miércoles los 25 años la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica el Canal de Panamá (CICH), una "respuesta del Estado" que nació con el traspaso de la vía a manos panameñas, para coordinar esfuerzos para el desarrollo sostenible de la misma.

La CICH asegura la cooperación entre instituciones, gobiernos locales y el sector privado para la administración eficiente de la Cuenca del Canal, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá es una extensión de 343.521 hectáreas, de alta diversidad biológica, con 460 lugares poblados y 274.277 habitantes, de acuerdo con el censo del 2023. Debido a su ubicación, registra una abundante precipitación pluvial en gran parte del año, según información oficial.

Las luchas del futuro serán por agua

Dentro de la Cuenca Hidrográfica se encuentran los embalses del lago Gatún y Alhajuela, que surten de agua al Canal para su operación y a más de la mitad de la población panameña para su consumo en las viviendas.

Sin embargo, la cuenca fluvial ha sufrido en los últimos años los embates de la crisis climática, que condicionan la cantidad de agua que se recibe, poniendo en riesgo la disponibilidad del recurso para el abastecimiento humano y la operación de la vía, como la sequía de 2023 que obligó a reducir el número de tránsitos por el canal.

"Esas luchas que vemos hoy, posiblemente, son el reflejo de casi un siglo de historia. Pero las luchas del futuro, posiblemente, estarán marcadas por el agua, como fuente de vida, como necesidad fundamental para todos", continuó el administrador de la vía.

Desde hace años la administración del canal impulsa la construcción de un tercer embalse, en la cuenca del río Indio. Ese proyecto de 1.500 millones de dólares garantizará el abastecimiento por los próximos 50 años, aliviando así la presión que ejerce la crisis climática y la creciente demanda de agua de la población.

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Las tierras que lo circundan albergan a pequeñas comunidades de campesinos que viven en su mayoría de la agricultura de subsistencia y también de la ganadería.

Pero dentro del área de río Indio hay comunidades de campesinos que se oponen al proyecto que inundará la zona para crear el embalse pese a que la propia vía les propone compensaciones económicas, reasentamientos y sostiene que solo ocupará un 8 % del territorio.