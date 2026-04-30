Hieren a seguridad durante asalto a joyería en Costa del Este; hay dos aprehendidos

Un agente de seguridad resultó herido en medio de un robo a una joyería en Costa del Este. La Policía Nacional reportó que hay dos personas aprehendidas por este caso.

Los delincuentes, vestidos como trabajadores de la construcción, sometieron al guardia de seguridad que estaba afuera a punta de golpes y lo despojaron de su arma, lo que les permitió forzar la puerta magnética del local comercial e ingresar para llevarse una cantidad aún no establecida de artículos de valor que estaban en las vidrieras.

El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la zona policial de San Francisco, detalló que, las dependientes del lugar llamaron a la línea #104, para denunciar el robo, por lo que se realizó un operativo de bloqueo en el Corredor Sur, que permitió arrinconar a los sospechosos en el sector conocido como 'El Hueco', en el corregimiento de Tocumen.

Allí los asaltantes habían despojado de la ropa que llevaban puesta durante el asalto, y corrieron hacia un río cercano donde un adulto y un menor de edad fueron aprehendidos con poca ropa.

Además, se incautó un vehículo que se presume fue el que utilizaron para escapar de la escena del asalto, y la recuperación de otros indicios. Otros dos sujetos que también participaron en el ilícito aún son rastreados.

En imágenes que circulan en redes sociales se aprecia al agente siendo trasladado por unidades de la Policía Nacional en una patrulla para que recibiera atención médica. Una mancha de sangre se observa en el lado superior derecho de la espalda, donde inicia la cobertura el chaleco antibalas.