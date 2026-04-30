Mulino sobre la partida discrecional: no me importa lo que hicieron antes

El presidente José Raúl Mulino salió en defensa de la partida discrecional alegando que son fondos que en su caso han sido utilizados para ayudar a menores y personas de bajo recursos que presentan condiciones de salud de alta complejidad.

Aseguró que desde que asumió el cargo, en la Secretaria Social de la Presidencia se atiende solicitudes de cirugía cardiaca pediátricas, trasplante hepáticos, cirugías muy complejas y ayudas para que familiares puedan viajar acompañando a sus menores muchas veces niños de meses de nacidos, dijo Mulino quien añadió que también hay casos de adultos en cuya situación económica no le permite acceder a este tipo de intervenciones quirúrgicas.

"Estos casos requieren de ayuda inmediata y no dentro de meses, desde que asumí le pedí a la Secretaría evaluar caso por caso, con rapidez, con parámetros objetivos, con ingresos familiar que no superen de los mil balboas haciendo excepciones en caso de ser mil cien, o mil doscientos, dependiendo de las circunstancias", expresó.

Según el presidente "no hay palancas ni amigos, hay datos objetivos y realidades urgentes por atender. Eso es lo que hacemos y lo seguiremos haciendo con racionalidad, transparencia y empatía para quien de verdad lo necesita", subrayó.

Detalló que con esos fondos se atendieron 20 cirugías cardiacas pediátricas, 17 trasplantes de infantes y 99 prótesis.

El presidente Mulino justificó el uso de la partida discrecional como un recurso para atender trasplantes, prótesis y emergencias nacionales, distanciándose de la gestión de administraciones anteriores. Video Vivian Jiménez pic.twitter.com/Om8fH1wywK April 30, 2026

También se ayudó a 320 familias con equipos auxiliares como camas hospitalarias, sillas de ruedas, audífonos y 662 familias han sido beneficiadas con enseres domésticos, 88 con consumibles médicos y 97 familias con coberturas de gastos funerarios.

Además dijo que hay gastos mínimos que son de temas urgentes cuando hay catástrofes nacionales por lo que recurre a esos dineros, según mencionó, para cumplir de hoy par mañana

También se ha invertido en la infraestructura del Palacio de las Garzas, ya que mencionó que con la lluvia del martes, se registraron "problemas con chorros de agua".

"Esa es la partida discrecional del presidente, a mí no me importa lo que hicieron antes, ese no es mi problema, es lo que hago yo para ayudar a la gente y a los niños en alto riesgo por las enfermedades que padecen", cerró.