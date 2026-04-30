Tras una competencia local donde participaraon varios bartenders de reconocidos locales participaron de la competencia nacional Mezcal Lab, resultando ganador Luis Villegas, bartender del restaurante APE.

Villegas destacó por su propuesta innovadora y el equilibrio de sabores en su cóctel y como parte del premio, participará en la gran final global de Mezcal Lab en Oaxaca, México, cuna del mezcal.

En esta competencia tendrá la oportunidad de enfrentarse a talentosos mixólogos del mundo y conocer la destilería Mezcales Casa Armando. Además, de adentrarse en la cultura y tradición que la rodean.

Competencia local

La competencia local, organizada por El Recuerdo Mezcal de Mezcales Casa Armando, con el respaldo de Felipe Motta, se realizó en el restaurante Tío Navaja.

Esta iniciativa que se están llevando a cabo en la mayoría de los 70 países donde la compañía tiene presencia.

El concurso reunió a talentosos bartenders de diferentes bares, restaurantes y hoteles de Panamá que mostraron su talento y propusieron distintas formas de consumo de esta bebida que tiene su origen hace más de 2300 años.

Reconocimiento

Mezcales Casa Armando, desde Oaxaca, cuyo portafolio, que incluye las líneas El Recuerdo Mezcal, Zignum Mezcal y Señorío Mezcal, que en conjunto han obtenido más de 175 premios internacionales en prestigiosas competencias celebradas en ciudades como Londres, San Francisco y Tokio.