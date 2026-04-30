¿Cómo hallaron a Erika María ‘N’, principal sospechosa en la muerte de Carolina Flores?

Erika Guadalupe Herrera Coriand, suegra de la exreina Carolina Flores y quien presuntamente la asesinó el pasado 15 de abril en la Ciudad de México, fue arrestada la noche del 29 de abril.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la aprehensión de la mujer, de 63 años y que se encontraba prófuga de la justicia desde hace varios días.

“Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó la dependencia en un mensaje de la red social X.

Además, puntualizó que la captura se dio “en coordinación con autoridades” de dicho país pues, gracias a sus investigaciones previas, lograron establecer la probable participación de la señora en el crimen.

Con la orden de aprehensión en contra de Herrera, que obtuvieron de un juez de control, y la ayuda de la Fiscalía General de la República, el organismo gestionó una ficha roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a agentes venezolanos hallarla y encarcelarla.

La mamá de Alejandro Sánchez, esposo de Flores, está bajo custodia “en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición.

Se aclaró que a Herrera “se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente”.

Problemas

Luego del trágico hecho, la mamá de Carolina Flores, relató que la exreina le había platicado acerca de los conflictos que tenía con Erika Guadalupe Herrera.

“Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra, el clásico: ‘No le ha hecho de comer a mi hijo’. Ese tipo de cosas que eran para mí normales”, contó en entrevistas a medios internacionales.

“Sí me comentaba, cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba”, dijo. “Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”.