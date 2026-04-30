Sicario entra en restaurante 'La Bendición' y acaba con la vida de dueño de Imperio VIP

Un nuevo hecho de sangre se registró este jueves en la ciudad capital. El homicidio ocurrió en torno al mediodía mientras el hombre se encontraba dentro de la Marisquería La Bendición, ubicada en la Avenida Balboa, justo frente al Mercado del Marisco, corregimiento de Santa Ana.

Según informó el subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la zona policial, un pistolero llegó al restaurante y disparó contra la víctima, apodado Chirri, en reiteradas ocasiones, hiriéndolo de muerte. Trascendió que el fallecido era sueño de Imperio VIP.

Rápidamente, el hombre fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, pero de todas formas falleció.

Hurtado agregó que los detalles del acto de violencia quedaron grabadas en una cámara de seguridad.

Agregó que, por el momento, la Policía mantiene operativos en el edificio Centenario, ubicado a metros del restaurante, ya que el pistolero, al parecer, llegó y escapó a pie, por lo que sospechan que se escondió en ese inmueble. Pese a lo impactante del hecho, el tiroteo no dejó personas heridas.

En la escena, los peritos de Criminalística han recopilado más de siete casquillos de bala y otros indicios que servirán como pruebas vinculantes durante la investigación del caso.

Por otro lado, el restaurante La Bendición informó que el incidente es un hecho ajeno a sus operaciones y que no hay ninguna relación entre el suceso y el local.

También exhortaron a las autoridades a reforzar las acciones necesarias para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de lo ciudadanos.