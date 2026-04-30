¡Frustración e insatisfacción! Solo el 17% de los trabajadores en Panamá ejerce la profesión que soñaba

El 83% de las personas trabajadoras en Panamá indica que no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, de acuerdo con el estudio ¿Trabajas en lo que soñabas cuando eras niño? de Konzerta. Panamá lidera la tendencia a nivel regional, le siguen: Argentina con el 80%; Chile con el 78%; Ecuador con el 76%; y Perú con el 59%.

Este porcentaje se incrementó 8 puntos porcentuales respecto a la edición 2025 del estudio, cuando el 75% de las personas afirmaba lo mismo.

¿Les provoca alguna frustración no poder trabajar en lo que soñaban? El 50% de las personas trabajadoras expresan sentirse frustradas por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 42% señala que no se sienten frustradas, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 8% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 84% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual.

"El estudio refleja una realidad desafiante: solo el 17% de las personas trabajadoras en Panamá ejerce la profesión que soñaba en su niñez. La contradicción que existe entre las aspiraciones y el empleo impacta fuertemente en la satisfacción laboral, el 50% expresa sentir frustración por no haber alcanzado sus sueños”, explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint.

El 83% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual y solo un 17% menciona estar conforme. Esta insatisfacción se mantiene igual al estudio en 2025.

Entre quienes se identifican como mujeres, el 25% soñaba en su niñez con convertirse en médica; el 13% con ser profesora; el 8% deseaba ser diseñadora; y el 7% aspiraba a ser modelo, arquitecta, vendedora o policía. Otras profesiones con las que soñaban son: Cajera con el 5%; e ingeniera, cantante o actriz el 3% respectivamente.

¿A qué se dedican actualmente? El 38% trabaja como cajera; el 28% como vendedora; y el 14% como ingeniera. Otros empleos que destacan son: fotógrafa, peluquera, diseñadora y

profesora con el 5% cada una.

Entre quienes se identifican como hombres, el 18% soñaba con ser ingeniero; el 14% con convertirse en médico; y el 11% deseaba ser policía o futbolista. Otras profesiones que destacan son: profesor con el 8%, vendedor con el 6% y arquitecto con el 4%.

Actualmente, ¿a qué se dedican? El 28% trabaja como vendedor; el 19% como ingeniero; el 18% como cajero; el 8% es futbolista; y el 7% como periodista. Otros empleos que sobresalen son: médico el 4%, escritor y policía con el 3% respectivamente.

Actualmente, ¿qué carreras ejercen? El 33% ingeniería y otro 33% trabaja en caja. Otros empleos que sobresalen son: medicina, profesorado, arquitectura, futbolista, con el 7% cada una; y escritura con el 6%.

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Independientemente de si lograron o no el trabajo de sus sueños, los talentos aseguran que aquellas habilidades más valoradas en sus posiciones son: contar con la capacidad de trabajar en equipo (30%); tener habilidades relacionadas con la informática como el diseño, programación, edición, etc. (27%); contar con habilidades relacionadas con los idiomas (16%); poseer habilidades de estrategia y negociación (10%). Otras habilidades valoradas son: comunicación, inteligencia emocional y habilidades con las matemáticas.