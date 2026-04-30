La Fiscalía Anticorrupción logró que el Tribunal de Apelaciones confirmara la detención provisional contra el extesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur de Colón para el periodo 2019-2024, Alex Lee.

Se detalló que Alex Lee es investigado por el presunto delito de peculado doloso agravado.

El exalcalde del distrito de Colón ejerció funciones como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur durante la pasada administración.

El tribunal mantiene la medida cautelar de detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de fondos públicos.

Lee se mantiene imputado por el presunto delito de peculado doloso agravado, por lo que deberá seguir detenido de manera provisional por un periodo de seis meses, mientras continúan las diligencias.

En este caso se investiga una lesión patrimonial por más de 500 mil dólares en la Junta Comunal del Barrio Sur.