Maxi Schubert correrá este fin de semana en Panamá, como preparación para su regreso al WSK de Italia
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Maxi participará esta semana en la carrera de SKAPA, que se celebrará en el Autódromo de Panamá.
Noticias Relacionadas
El joven piloto panameño Maxi Schubert continúa consolidándose como una de las grandes promesas del karting regional tras su destacada participación durante la temporada 2026 del prestigioso campeonato WSK en Italia, considerado uno de los escenarios más competitivos e importantes del kartismo mundial.
Compitiendo junto a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo, como Zayn Burges y Jack Wolf, Schubert ha venido desarrollando una intensa agenda deportiva en territorio italiano, acumulando experiencia, ritmo competitivo y preparación de alto nivel dentro de las categorías más exigentes del karting internacional.
Como parte de su preparación antes de regresar nuevamente a Europa en junio para continuar su calendario internacional, Maxi participará esta semana en la carrera de SKAPA, que se celebrará en el Autódromo de Panamá, evento que servirá como entrenamiento competitivo y puesta a punto previo a su regreso a las pistas italianas.
Además, el piloto panameño también se encuentra afinando detalles para su participación en el próximo Campeonato Latinoamericano de Karting, que se disputará el 17 de mayo en Costa Rica, una competencia que reunirá a destacados pilotos de toda la región y que representa otro importante reto dentro de su calendario deportivo 2026.
La participación de Maxi en el campeonato WSK representa no solo un importante paso en su carrera deportiva, sino también una oportunidad para seguir posicionando el talento panameño dentro del automovilismo internacional.
“Cada carrera representa una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y llevando el nombre de Panamá a escenarios importantes del kartismo mundial. Estamos enfocados en continuar trabajando y preparándonos para los próximos retos en Italia”, expresó Maxi Schubert.
Durante este año, el piloto ha venido fortaleciendo su preparación física, técnica y mental junto a su equipo de trabajo, enfrentándose a circuitos de alto nivel y pilotos provenientes de distintas partes del mundo.
Su participación en la competencia de SKAPA permitirá además que fanáticos, patrocinadores y seguidores del automovilismo local puedan verlo nuevamente en acción antes de continuar su temporada europea.
Con disciplina, constancia y una visión clara hacia el futuro, Maxi Schubert continúa dando pasos firmes dentro de una carrera que promete seguir llevando el talento panameño cada vez más lejos.
