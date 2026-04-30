Festival de Artes Visuales reúne más de 135 artistas panameño

El Artes Visuales Fest 2026 en la galería Museo de la Ciudad de las Artes, un espacio que reúne creatividad y talento nacional, fue inaugurado esta semana,

En su sexta edición, este encuentro impulsado por el Ministerio de Cultura convoca a artistas, colectivos y público en general, promoviendo la innovación, la reflexión y el diálogo en torno a las artes visuales.

Con la participación de 135 artistas, el festival presenta una programación diversa que abarca exposiciones de pintura, escultura, fotografía, videoarte, instalaciones y performance, posicionándose como una plataforma clave para visibilizar la producción contemporánea panameña y fomentar el intercambio cultural.

Como parte de su agenda formativa, se desarrollan talleres magistrales del 30 de abril al 10 de mayo en distintas disciplinas artísticas, dirigidos por reconocidos creadores como Kevin Quintero y Andrea Cuervo, quienes comparten herramientas y procesos creativos con estudiantes y artistas emergentes.

Uno de los momentos más significativos de la inauguración fue el homenaje a figuras emblemáticas del arte nacional: Nilsa Justavino de López, Edgar Urriola Espino y Jaime Caballero Luzcando, reconocidos por sus destacadas trayectorias y aportes al fortalecimiento del patrimonio cultural del país. El público también pudo participar en un conversatorio con los homenajeados, propiciando un valioso intercambio de experiencias y saberes.

El Artes Visuales Fest 2026 es una vitrina que impulsa el trabajo del sector cultural, al generar espacios de exhibición, formación y encuentro, además de ofrecer incentivos económicos que estimulan la creación artística y dinamizan la economía cultural.

La exposición estará abierta al público hasta el 10 de mayo, con entrada gratuita, en la Ciudad de las Artes.

La invitación se extiende a toda la ciudadanía para que se acerque, explore las distintas propuestas y forme parte de una experiencia que conecta sensibilidades, historias y miradas contemporáneas del arte panameño.