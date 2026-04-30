Estudiantes veragüenses dejan en alto a Panamá en el Conrad Challenge, celebrado en Centro Espacial de la NASA

Nathalie Díaz y Jimena Girón, estudiantes veragüenses, dejan en alto a Panamá en el Conrad Challenge, celebrado en el Centro Espacial de la NASA en la ciudad de Houston, Texas.

Durante el Conrad Challenge 2026, participaron más de 7,000 estudiantes, 31 equipos internacionales quedaron siendo finalistas y hubo representación de 11 países.

Las dos jóvenes han sido galardonadas con el Donald J. Jameson Award, un reconocimiento especial que honra equipos que representan servicio, respeto, integridad y carácter excepcional. Inspirado en el legado de Donald J. Jameson, veterano de la NASA y líder en educación.

Este premio celebra a jóvenes cuya innovación destaca no solo por su excelencia científica, sino por la empatía, humildad y responsabilidad con la que impactan al mundo, dejando el nombre de Panamá en lo más alto del escenario internacional.

El Proyecto “Termopaint” con el cual han sido galardonadas las dos estudiantes panameñas, consiste en el desarrollo de una pintura térmica sostenible, siendo una solución innovadora diseñada para reducir la temperatura en espacios interiores y mitigar el impacto del cambio climático. Su tecnología se basa en transformar residuos, específicamente ceniza de bagazo de caña de azúcar, en micropartículas de aerogel.

De acuerdo con Karin Sempf, Fundadora de INNOVA-NATION: “Gracias al empuje y compromiso constante de las estudiantes con el INNOVA-NATION Pitch Challenge, hoy celebramos un éxito que demuestra que cuando trabajamos unidos por la educación y el futuro de nuestra juventud, estamos construyendo el país que todos soñamos”.

Este hito monumental no habría sido posible sin el respaldo incondicional de un ecosistema local que cree en el cambio, el cual incluye a patrocinadores, mentores y colaboradores que donaron su tiempo, conocimiento y esfuerzo para pulir cada detalle de estos proyectos.

El laboratorio educativo INNOVA-NATION, ha llevado a jóvenes panameños a la NASA, por 5 años consecutivos y continúa trabajando año tras año para acelerar el talento, la creatividad y liderazgo de niños y jóvenes a través de una metodología propia y alineada al Marco de Educación 4.0 del Foro Económico Mundial con el objetivo de entrenar a la próxima generación de innovadores en la intersección del emprendimiento, la tecnología y la sostenibilidad.

