Asegurados solo deben presentar su cédula para recibir atención en la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este 1 de mayo, los asegurados podrán acceder a los servicios de salud y a las prestaciones económicas únicamente presentando su cédula de identidad personal.

De acuerdo a la entidad, esta medida forma parte del proceso de digitalización del sistema de identificación de asegurados que impulsa la actual administración, orientado a la modernización institucional y a la transformación digital.

En ese sentido, la CSS avanza en la sustitución progresiva del carné físico de asegurado y se estandariza el uso del sistema de validación de derechos.

La directora nacional de Ingresos, Jenny Martínez, explicó que los funcionarios ya cuentan con todos los procedimientos instituidos y pueden acceder de manera rápida a la información a través de los sistemas internos.

Por su parte, los ciudadanos extranjeros mantendrán el uso del carné físico emitido por la CSS para la prestación de servicios, ya que también lo utilizan para realizar otros trámites.

Martínez detalló que con esta medida se busca la reducción de gastos que están orientados a ejecutar entre 2026 y 2027.

La CSS también informó que se habilitó una agencia por provincia para la expedición de este documento a los asegurados extranjeros.

En la provincia de Panamá estará habilitado el Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito; en Chiriquí, la agencia de David; en Colón, la agencia de Colón; en Azuero, la agencia de Chitré; en Veraguas, la agencia de Santiago; en Coclé, la agencia de Penonomé; en Bocas del Toro, la agencia de Changuinola; y en Panamá Oeste, la agencia de La Chorrera.