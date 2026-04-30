Panamá
'Discusión del bioetanol fue sacado de contexto, privó el bochinche y buscaron confrontación'
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El presidente Mulino critica la falta de debate técnico y advierte sobre el impacto en el empleo tras la suspensión del proyecto de bioetanol hasta julio.
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La discusión del bioetanol fue sacado de contexto, para caer en el terreno del bochinche, la especulación y la maledicencia, lamentó este jueves el presidente José Raúl Mulino.
La reacción del mandatario se dio luego que la discusión de este tema fue suspendida y ya quedará para la próxima legislatura en julio.
"El tema del etanol se sacó de contexto técnico de este producto para llevarlo, estrictamente, al ámbito de la especulación y la maledicencia, dijo.
Añadió que lo que se quería era llevar un debate totalmente ajeno a ver si es bueno o malo y buscar confrontaciones, pero ese es un tema de la Asamblea", subrayó.
"Por lo pronto no habrá etanol con el perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país", señaló.
De acuerdo al mandatario en esto no se genera de un día para otro, sino que se trata de inversiones multimillonarias además de que le daba la opción "a muchos colonos o sembradores de caña de sembrar otra variedad especial para etanol y poder vender".
"Se sacó de contexto", afirmó el presidente José Raúl Mulino en relación al proyecto de bioetanol, cuya discusión fue suspendida en la Asamblea Nacional. Video Vivian Jiménez pic.twitter.com/Uuk9GvtLlk— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) April 30, 2026
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