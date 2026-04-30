Miguel Ordóñez: 'Inundación en el CAR fue un caso fortuito'

El Centro de Alto Rendimiento Luis "Matador" Tejada (CAR) sufrió inundaciones, esto debido a la fuerte lluvia que cayó la tarde de este miércoles en la ciudad capital.

"Quería ver el problema de la inundación cómo estaba", dijo el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, quien añadió que todo se debió a un "caso fortuito" por el "aguacero" ocurrido en la ciudad capital.

La máxima autoridad del deporte en Panamá, aclaró que no se ha sufrido ninguna afectación a las instalaciones deportivas y que todo se encuentra "controlado".

El director de Pandeportes, sostuvo que personalmente inspeccionó las instalaciones deportivas y que 12 horas después de la lluvia, no hay agua en la pista de campo, y que la pista de atletismo se encuentra en buen estado, debido que se pudo bombear el agua.

"Fue un caso fortuito, evidentemente tenemos que hacer las correcciones, pero funcionó la bomba, se pudo evacuar el agua, y 12 hora después, tenemos el área bien, sin ninguna afectación", justificó Ordóñez.

De igual manera,.el director de Pandeportes, admitió que hay que hacer algunas "correcciones" y hablarán con la empresa contratista sobre el tema.

E CAR, Luis "Matador" Tejada es una instalación deportiva a un costo de por lo menos, 58 millones de dólares y donde recientemente sirvió como una de las sedes de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.