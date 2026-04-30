Presentan proyecto que impulsa la reforma fiscal para salir de lista de la Unión Europea

Un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta fue presentado este jueves por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Dicha iniciativa además establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

Chapman explicó que el proyecto de ley tiene como objetivo preservar y generar empleos bien remunerados, así como fortalecer el régimen tributario de Panamá.

Además, la iniciativa establece que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales deberán estar respaldadas por actividad económica real en el territorio nacional para mantener su tratamiento fiscal.

El ministro indicó que esta disposición desincentiva el uso de estructuras sin sustancia, que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país.

“Los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica genuina. La permanencia de Panamá desde el año 2021 en la lista de la Unión Europea de Jurisdicciones No Cooperantes evidencia la urgencia actual”, sostuvo ante el Pleno.

En ese contexto, señaló que mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

Asimismo, Chapman precisó que el proyecto impulsa un cambio cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer; se promueve el establecimiento de estructuras empresariales con presencia económica real, capacidad efectiva de decisión, gestión y asuntos de riesgos que generen valor agregado, empleo calificado y encadenamientos productivos en la economía nacional.

De igual forma, se incorporan obligaciones de información y mecanismos de verificación que fortalecen la certeza jurídica y la capacidad institucional del Estado para supervisar el cumplimiento normativo.